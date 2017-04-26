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Лукашенко пообещал ездить на Украину на тракторах, а не на танках

Политика

Президент Белоруссии пообещал выполнить любое поручение Порошенко для достижения мира

Александр Лукашенко и Пётр Порошенко
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко и Пётр Порошенко

Киев, 26 апреля 2017, 17:48 — REGNUM  «Белорусы и украинцы — родные народы. Белоруссии всегда выступала за мир на Украине. Об этом 26 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, который прошел на Чернобыльской АЭС.

По словам Лукашенко, украинцы знают о позиции белорусского народа: «Мир, мир и только мир». «Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми… Петр Алексеевич, хочу вам публично сказать, вы даже не говорите на тему, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди», — заверил Лукашенко.

Он заверил, что белорусы могут приехать на Украину только на тракторе, чтобы помочь в обработке земли. «Мы можем прийти к вам или приехать только на тракторе — помочь вам обрабатывать землю, если нужно. Что мы и делаем — вы помогаете нам, наши крестьяне помогают вам. Мы будем работать только во имя мира. У нас нет другой цели. Третий раз говорю, мы — родные люди, и это не только моя позиция, это позиция всего белорусского народа. Нам как можно быстрее нужно прекратить эти междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием, смотреть с опаской друг на друга. У нас прекрасная золотая земля, на которой всегда жили в достатке наши люди», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии пообещал Порошенко сделать все от него возможное и выполнить любое поручение «во имя мира». «Будьте уверены, Петр Алексеевич, мы будем работать, что мы и делаем сейчас, в том числе, по вашей просьбе. Вы не сможете меня сегодня упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу в международном отношении, в контактах между нами, в работе контактной группы, когда вы попросили, чтобы мы обеспечивали ее работу. Скажите, что мы еще можем сделать, на что, конечно, можем быть способны, во имя мира и дружбы наших народов? И мы обязательно это сделаем. Мы всегда будем верны заветам наших прадедов, дедов, отцов. Украинская земля для меня не чужая. Здесь совсем рядом, между Киевом и Черниговом, зарыты и корни моих предков. Поэтому мы будем делать все во имя того, чтобы у нас был мир и порядочные отношения… Мы всегда будем жить как добрые соседи, а соседей не выбирают, они от Господа», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, сегодня Украина, Белоруссия и Россия проводят памятные мероприятия по случаю 31-ой годовщины аварии на ЧАЭС. 26 апреля на Украине президент Белоруссии Лукашенко принял участие в мероприятиях посвященных 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Главы государств почтили память погибших в чернобыльской катастрофе и посетили ряд объектов на ЧАЭС.

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