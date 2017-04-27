Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры

Минск, , 07:37 — REGNUM Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и Национальному собранию показало отношение руководства страны к тем событиям, которые произошли в ней за последние несколько месяцев. Анализ послания с учетом подавления попытки белорусского майдана и нового уровня отношений с Россией проводит редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Наряду с общими местами и осторожным избеганием оценок международных событий, в послании Лукашенко были обозначены значимые для белорусско-российских отношений моменты. Взятый курс на евразийскую интеграцию и Союзное государство подтверждался оценками сотрудничества двух государств.

По мнению президента РБ, полный проблем текущий период предполагает не обострение и споры, а напротив, умение договариваться. Тем более что круг вопросов довольно широк и включает в себя различные сферы, от экономики до обороны.

Дело за реализацией, с которой важно не пойти по известной формуле «начали за здравие…»: самые благие намерения способны погрязнуть в формализме и бюрократизме, но главную опасность содержит в себе «политика многовекторности», уже неоднократно служившая Белоруссии дурную службу. Остается надеяться, что подобные препятствия не встанут на пути эффективного решения внутренних и внешних проблем страны.

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