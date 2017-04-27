Четверг, 27 Апреля 2017 года
08:32:58 МСК

Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры

Политика

Официальный Минск вернулся к трезвым оценкам происходящего

Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 27 апреля 2017, 07:37 — REGNUM  Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и Национальному собранию показало отношение руководства страны к тем событиям, которые произошли в ней за последние несколько месяцев. Анализ послания с учетом подавления попытки белорусского майдана и нового уровня отношений с Россией проводит редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Наряду с общими местами и осторожным избеганием оценок международных событий, в послании Лукашенко были обозначены значимые для белорусско-российских отношений моменты. Взятый курс на евразийскую интеграцию и Союзное государство подтверждался оценками сотрудничества двух государств.

По мнению президента РБ, полный проблем текущий период предполагает не обострение и споры, а напротив, умение договариваться. Тем более что круг вопросов довольно широк и включает в себя различные сферы, от экономики до обороны.

Дело за реализацией, с которой важно не пойти по известной формуле «начали за здравие…»: самые благие намерения способны погрязнуть в формализме и бюрократизме, но главную опасность содержит в себе «политика многовекторности», уже неоднократно служившая Белоруссии дурную службу. Остается надеяться, что подобные препятствия не встанут на пути эффективного решения внутренних и внешних проблем страны.

Подробности читайте в статье: Возвращение Беларуси?

Другие статьи Юрия Баранчика по внутренней и внешней политике Белоруссии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
ещё главное