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Участницу драки с Жириновским выдвинули в горизбирком Ярославля

Политика

Евгения Тишковская возвращается в политику

Комиссия по законности муниципалитета Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Комиссия по законности муниципалитета Ярославля

Ярославль, 26 апреля 2017, 17:38 — REGNUM  Ярославское отделение партии «Яблоко» выдвинуло депутата Госдумы РФ в 1993—1995 годах Евгению Тишковскую в члены городской избирательной комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в постоянной комиссия муниципалитета Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

Тишковская известна тем, что выиграла выборы у экстрасенса Анатолия Кашпировского и на одном из заседаний Думы подралась с Владимиром Жириновским.

9 сентября 1995 года во время нападения в Думе депутата Николая Лысенко на Глеба Якунина Жириновский оттащил за волосы попытавшуюся разнять дерущихся Евгению Тишковскую.

«Я сейчас работаю администратором в медицинской фирме. Как и все пенсионеры, я вынуждена подрабатывать, поскольку моей депутатской пенсии не хватает на жизнь. С 2013 года меня партия «Яблоко» выдвинула в члены территориальной избирательной комиссии. Не хочу идти в депутаты, во-первых, у меня нет денег на пиар, а во-вторых, я считаю, что заниматься политикой должны молодые. Люди моего возраста должны иметь активную гражданскую позицию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Тишковская.

В числе причин, которые побудили ее согласиться на выдвижение в горизбирком, со слов экс-депутата, стало желание не допустить фальсификации выборов.

«Недавно мой «дружбан» Владимир Жириновский заявил, что все, что ни делает правительство страны, — все безобразие. Я хочу, чтобы мы так организовали выборы, чтобы люди потом не говорили про депутатов или членов правительства — «безобразие». Мы должны помочь избраться достойным. Мы должны гордиться своей страной», — сказала Евгения Тишковская.

Новый состав горизбиркома будет сформирован 14 июня.

«Согласно статье 29 Устава города Ярославля избирательная комиссия города Ярославля формируется в количестве двенадцати членов с правом решающего голоса. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет. Срок работы действующей комиссии истекает в мае 2017 года. Таким образом, муниципалитету города Ярославля необходимо сформировать новый состав избирательной комиссии города Ярославля: 50% членов избиркома назначаются на основе поступивших предложений политических партий, другие 50% — на основе поступивших предложений избирательной комиссии Ярославской области. От политических партий поступило семь предложений по кандидатурам», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

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