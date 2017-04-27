Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом

Астана, , 05:05 — REGNUM Опальный олигарх Мухтар Аблязов выражает желание заняться политикой. Бросив (как водится, со своей страницы в фэйсбуке) призыв изменить «наш Казахстан», он выдвинул свой набор апрельских тезисов, отличающихся популизмом и «типа социализмом». Анализирует перспективность этой инициативы постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

В своей программе реформ, призванных благоустроить Казахстан, Аблязов предлагает меры с одной стороны — должные отозваться узнаванием в сердце простого казаха, а с другой — противоречащие друг другу. Здесь и борьба с коррупцией, и значительное повышение пособий, пенсий и зарплат бюджетников, и снижение налогов, запрет на приватизацию государственной земли, и выделение гражданам 10 соток.

Очевидная несопоставимость этих заявлений (снижение налогов и повышение зарплат, запрет на приватизацию земли и ее раздача) соизмерима только с недоверием, которое вызывает их автор. Мухтар Аблязов знаменит своими выдающимися материальными запасами: у него конфисковали 3 самолета, 106 машин, 20 вилл, совершенно неприличное число квартир и еще так, по мелочи, вроде офисных зданий (а ведь деньги остались). Подобный имидж как-то не укладывается в образ борцы за социальную справедливость, но Аблязов к этому стремится.

Тем более, что не все так плохо: у него остались еще козыри в рукаве. И это не только деньги, но и человеческие ресурсы. Опять же, ему на руку играет внутриполитическая ситуация в Казахстане, усиливающая недовольство граждан властями страны. Правда, сама власть уже отлично изучила Аблязова и опробовала методы борьбы с ним. Проблема в том, что свести счеты (а понятно, что цель его — именно в этом) он все еще может, хотя бы информационной атакой на репутацию Казахстана заграницей.

Плюс, в его распоряжении остаются соцсети, в которых он способен создать неофициальную структуру политических активистов, призванных раскачивать обстановку внутри страны. Одним словом, возможности для создания небольшой несистемной оппозиции у него все же есть, а его пропагандистские усилия, помноженные на ошибки действующей власти, могут и не пропасть втуне.

В чем состоят угрозы для самого Аблязова и так ли он не нужен действующей администрации, читайте в статье: «Мухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана»

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