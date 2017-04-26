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СМИ: Япония, Южная Корея и США озвучили новые санкции против КНДР

Политика

Планируется запретить покупку лицензий на рыбную ловлю в территориальных водах КНДР

Флаг КНДР
Kok Leng Yeo
Флаг КНДР

Токио, 26 апреля 2017, 17:28 — REGNUM  Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты планируют запретить покупку лицензий на рыбную ловлю в территориальных водах Северной Кореи, если КНДР проведет еще одно ядерное испытание, сообщает 26 апреля Agencia EFE.

В новом проекте резолюции Совета Безопасности ОНН предусмотрены новые санкции против КНДР, которые могут быть введены в случае возможных запусков баллистических ракет большой дальности или проведения ядерных испытаний.

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Продажа Китаю лицензий на рыбную ловлю в территориальных водах КНДР является для Северной Кореи одним из основных источников иностранной валюты.

Считается, что Северная Корея недавно продала лицензию на рыбную ловлю в водах Желтого моря на сумму $75 млн.

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Еще предстоит выяснить, одобрит ли подобные санкции Китай, который остается союзником и главным торговым партнером Северной Кореи.

Напомним, 26 апреля Южная Корея заявила о введении в строй ключевых элементов американской системы противоракетной обороны THAAD.

25 апреля поступило сообщение, что стратегическая атомная подводная лодка США «Мичиган» вошла в южнокорейский порт Пусан. Ожидается, что позднее «Мичиган» присоединится к ударной группе, возглавляемой авианосцем «Карл Винсон».

Ранее официальные представители КНДР заявили, что готовы нанести удар по авианосной группе США в случае возможных провокаций.

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