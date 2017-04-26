Механизмы отчуждения собственности в Москве вызвали вопросы у юристов

Москва, , 17:24 — REGNUM Ассоциация юристов России предостерегает от нарушения прав жителей пятиэтажек при реализации программы Москвы по реновации жилья и намерена провести экспертизу норм в сфере отчуждения частной собственности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

«Ассоциация юристов проанализирует действующие механизмы отчуждения частной собственности — насколько эффективно установленный на сегодняшний день процедуры защищают права граждан», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Переселение жителей из пятиэтажек должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность, все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, подчеркнул Груздев.

В связи с этим, по мнению юристов, назрела необходимость экспертизы действующих норм в этой области. Право частной собственности охраняется законом, согласно Конституции, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, отметил Груздев. «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. На практике в этой сфере действительно возникает масса конфликтов», — обеспокоен он.

С одной стороны, застройщики и местные власти часто пытаются сэкономить на компенсациях гражданам, и тогда процедура переселения сопровождается массовыми нарушениями, говорит Груздев. К тому же далеко не всегда местные власти при одобрении проектов, связанных с расселением граждан, руководствуются общественными интересами, например, необходимостью модернизации инфраструктуры, ускорения экономического развития регионов и так далее, продолжил юрист, нередко за такими проектами лежат коммерческие интересы определенных структур, и права жителей массово нарушаются ради чьей-то прибыли.

С другой стороны, право собственности не абсолютно, и оно налагает определенные обязанности на собственника, указал Груздев. «К тому же государство вправе вводить разумные механизмы отчуждения частного имущества в общественных интересах с адекватной компенсацией собственнику», — рассуждает он.

Вполне понятно желание ответственных руководителей улучшить жизнь граждан, развивая инфраструктуру и создавая новый современный облик городов, говорит Груздев. Между тем собственники нередко злоупотребляют своими правами, требуют явно завышенные компенсации и не ведут конструктивного диалога, подчеркнул он.

«Поэтому правовые процедуры должны обеспечивать поиск разумного баланса между правом частной собственности и общественными интересами», — заключил Груздев.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о реновации жилья в Москве, если он будет нарушать права граждан. «Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», — сказал президент РФ, давая поручение правительству и Госдуме «проработать как следует» закон о реновации.

Всего в рамках программы реновации в Москве планируется снести порядка 8 тыс. домов и переселить около 1,6 млн человек. Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Мэр Москвы внес поправки в бюджет столицы, которые предполагают потратить в 2017 году на подготовку сноса пятиэтажек 96,5 млрд рублей.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. В частности, для сокращения сроков строительства московские власти наделяются рядом дополнительных полномочий. В частности, в кварталах, подлежащих реновации, возможно изменение высотности зданий, назначения земель и других категорий, установленные Правилами землепользования и застройки. Для ускоренного подключения домов к инфраструктуре на застраиваемых участках будет вводиться публичный сервитут. Кроме того, предлагается разрешить отступление от федеральных технических регламентов, требований пожарной и санитарной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан