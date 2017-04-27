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Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании

Политика

Поддержанному Путиным «белгородскому динозавру» придется пройти между Сциллой политического противостояния и Харибдой всенародного одобрения

Белгород, 27 апреля 2017, 04:40 — REGNUM  Губернатор Белгородской области Евгений Савченко провел на посту главы региона в общей сложности более 23 лет, и недавно заявил, что намерен баллотироваться и на грядущих выборах. Судя по поддержке, которую пообещал оказать ему Владимир Путин, шансы Савченко действительно высоки. Подробности процесса обсуждает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Начиная с прошлого года ходили слухи о том, что Кремль не станет поддерживать действующего белгородского губернатора. Фоном шли дело ФАС и недовольство активистов ОНФ. Возможно, что после заявления Путина этот фон потускнел, а его интересанты поняли, что смысла противодействовать фавориту — нет. Более того, по мнению эксперта, случай с Савченко покажет, приняты ли системные правила игры влиятельными игроками (в случае, если давление на него ослабнет), или президентская установка не принимается.

Тем более, что и с грядущими губернаторскими выборами, которые кажутся беспроблемными и предсказуемыми, тоже все не так гладко. Сам факт, что губернаторская кампания будет предшествовать выборами президента, уже накладывает на нее определенные обязательства. К примеру, способность власти мобилизовать население без использования административного ресурса. Поэтому интрига и мобилизационные методы нужны будут и здесь.

Читайте детали в статье: «Управляемая интрига» губернатора Савченко

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