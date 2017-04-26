Японские СМИ раскрыли российско-северокорейский антисанкционный заговор

Токио, , 17:25 — REGNUM Давление международного сообщества на КНДР, продолжающую развивать ядерные и ракетные программы, подрывается действиями Москвы, сообщает японская газета «Санкэй симбун».

Такой вывод издание сделало из того факта, что с мая 2017 года 9000-тонный северокорейский паром «Мангенбон», попавший под запрет захода в японские морские порты, начнет регулярные рейсы между Владивостоком и свободной экономической зоной Расон.

Морской паром «Мангенбон» впервые зайдет в российский дальневосточный порт 9 мая. Паром способен перевозить до 200 пассажиров и 1500 тонн груза.

По мнению японского издания, на пароме «Мангенбон» Россия будет поставлять в Северную Корею морепродукты, запасные части для сельхозмашин и горнодобывающую технику.

Кроме того, японские журналисты считают, что «Мангенбон» может перевозить запрещенные грузы, например детали для ракет.

Стоит отметить, что японское издание проигнорировало тот факт, что между Россией и КНДР существует сухопутная граница и железнодорожное сообщение.

Напомним, ранее паром «Мангенбон» курсировал между КНДР и Японией. Однако в 2006 году правительство Японии ввело собственные санкции против Северной Кореи и запретило парому заходить в японские порты.

При этом японские власти заявили, что при помощи парома передавались указания северокорейским шпионам в Японии, а также производились незаконные финансовые операции.

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