Левада-центр ждет от Тимаковой извинений за реакцию на соцопрос о Медведеве

Москва, , 17:23 — REGNUM Глава Аналитического центра Юрия Левады («Левада-центра») Лев Гудков потребовал от пресс-секретаря председателя правительства России Натальи Тимаковой извинений за её высказывания о заказном характере социологического опроса по вопросу отставки главы правительства Дмитрия Медведева. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 26 апреля.

Как ранее сообщало, «Левада-центр» провел социологический опрос, согласно которому 45% респондентов выступают за отставку председателя правительства Дмитрия Медведева.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что глава правительства таким соцопросам значения не придает. «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов. Особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу», — сказала Тимакова.

Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в ближайшее время намерены проанализировать результаты соцопроса о работе главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Гудков заявил, что уже ознакомился с комментариями Тимаковой и считает их лживыми.

«Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал», — сказал глава «Левада-центра».

Он также заявил, что комментарий Тимаковой — это довольно «неумная позиция».

«Впрочем, такая позиция характерна для всего нынешнего руководства. Не разбор по существу, не реакция на проблемы, которые возникают в обществе, а отмахивание от них. Это не признак серьезного политического руководства. Поменьше бы демагогии, побольше бы серьезного анализа», — сказал Гудков.

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