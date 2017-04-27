Гробокопательский законопроект: разброд и шатание

Москва, , 04:20 — REGNUM Если посмотреть темы апрельских публикаций СМИ за прошлые годы, можно без труда проследить динамику разговора о судьбе мавзолея Ленина. Вопросы о перезахоронении основателя СССР ведутся давно, но в этом году произошло одно существенное изменение: с мавзолеем решили разобраться на законодательном уровне. О перспективах инициативы рассуждают постоянные авторы ИА REGNUM Дарья Алексеева и Игорь Юдкевич.

Набившие оскомину аргументы типа «пусть в земле лежит, по-православному похороненным, хоть душа успокоится», или «он вообще хотел вместе с мамой быть похороненным», носят откровенно спекулятивный характер. Дело даже не в том, что Ленин уже похоронен по всем действующим законам и даже в соответствии с так беспокоящим гробокопателей православным каноном; и не в том, что нет никаких документальных подтверждений его желания покоиться рядом с матерью.

Дело в десоветизаторских ушах, которые так откровенно торчат из-за ширмы подобных аргументов. Но если посмотреть глубже — то ведь проблема видится не в Ленине, правда? А во всем советском периоде российской истории, который так не устраивает псведолибералов.

Характерно, что все эти движения осуществляются под одновременные разговоры о так называемом примирении, которое, по замыслу идейных вдохновителей, должно окончательно примирить красных и белых. Не понятно, какое возможно примирение, когда даже худой мир, который лучше хорошей войны, постоянно подвергается атакам. Напротив: любое мало-мальски активное движение в сторону мавзолея вызывает волну негодования.

Зачем поощрять раздоры и есть ли твердая почва под ногами сторонников перезахоронения — читайте в статье: «Захоронение Ленина. Как довести общество «до готовности»

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