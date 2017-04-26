Минобороны Сербии: Черногория вступает в НАТО «в интересах своего народа»

Белград, , 17:16 — REGNUM Сербия уважает решение властей Черногории о вступлении в НАТО, но сам Белград намерен придерживаться политики военного нейтралитета. Об этом заявил министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, участвующий 26 апреля в Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017.

«Что касается наших отношений с Черногорией, у нас хорошие отношения с этой страной, мы уважаем их выбор. Они делают это (присоединение к НАТО — прим.) в интересах своего народа», — сказал сербский министр в интервью агентству Sputnik

В то же время Джорджевич отметил, что Сербия «проводит независимую политику и остаётся в военном отношении нейтральным государством». «Мы хотим, не вступая в военные альянсы, оставаться гарантом безопасности», — добавил он.

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Комментируя состоявшиеся накануне переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, глава сербского ведомства отметил, что стороны не обсуждали закупку Белградом российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, однако подчеркнул, что Сербия по-прежнему заинтересована в том, чтобы иметь все необходимые средства для защиты своего суверенитета.

«Мы не обсуждали конкретно это… Я не хотел бы раскрывать технические детали. У Сербии сохраняется потребность в противовоздушной обороне, и у нас есть несколько вариантов, — сказал Джорджевич. — Естественно, мы полагаемся на Россию, поскольку мы располагаем уже множеством российских технологий. Что касается систем С-300 и С-400, то они довольно дороги, но мы хотели бы получить лучшее для защиты нашего суверенитета».

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