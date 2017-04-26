В рядах террористов состояли 4,5 тыс. граждан стран СНГ — Рудской

Москва, , 17:02 — REGNUM К началу 2015 года в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических формирований находились порядка 4,5 тыс. граждан России и государств СНГ. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов авиации ВКС России нанесен значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов. Нарушено, а в отдельных местах полностью прекращено ресурсное обеспечение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами.

«Все удары наносятся по целям, которые подтверждены точными данными из различных разведывательных источников, в том числе средств космической разведки и беспилотных летательных аппаратов», — отметил Рудской.

Всего с начала военной операции в Сирии авиацией Воздушно-космических сил совершено более 23 тысяч боевых вылетов и нанесено порядка 77 тысяч авиационных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века». Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.