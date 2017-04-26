Шойгу: Цель принятия Черногории в НАТО — усиление контроля над Балканами

Москва, , 16:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Шойгу считает, что единственной целью принятия Черногории в НАТО является усиления контроля альянса над Балканским регионом. Об этом он заявил 26 апреля, выступая на Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, передаёт ФАН.

НАТО продолжает наращивать своё присутствие вблизи российских границ, и «последние решения по приему в альянс Черногории — прямое тому подтверждение», заявил российский министр.

«Военный потенциал Подгорицы близок к нулю (численность Вооружённых сил Черногории составляет чуть более 2 тысяч человек — прим. ИА REGNUM ), однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Напомним, с мая 2016 года Черногория имеет статус наблюдателя на заседаниях Североатлантического альянса. Полноправное членство в военном блоке республика сможет получить после ратификации протокола о вступлении страны в НАТО всеми 28 станами-членами альянса.

В середине апреля протокол ратифицировали США. На сегодняшний день документ осталось утвердить Испании и Нидерландам. Власти Черногории ранее заявили о намерении участвовать в очередном саммите НАТО в мае уже в качестве полноправных членов альянса.

Несмотря на протесты против вступления в НАТО в самой Черногории, правящая коалиция рассчитывает одобрить протокол простым голосованием. Оппозиция настаивает на проведении в стране референдума по данному вопросу. На 28 апреля назначено заседание Скупщины Черногории, на котором будет рассмотрен законопроект о вступлении в альянс, внесённый на голосование правительством с предложением принять документ по ускоренной процедуре.