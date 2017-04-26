Среда, 26 Апреля 2017 года
17:24:16 МСК

Шойгу: Цель принятия Черногории в НАТО — усиление контроля над Балканами

Политика

Североатлантический альянс продолжает наращивать своё присутствие вблизи российских границ, констатировал министр обороны России

Черногорские военные
CRNAGORAMNE
Черногорские военные

Москва, 26 апреля 2017, 16:38 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Шойгу считает, что единственной целью принятия Черногории в НАТО является усиления контроля альянса над Балканским регионом. Об этом он заявил 26 апреля, выступая на Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, передаёт ФАН.

НАТО продолжает наращивать своё присутствие вблизи российских границ, и «последние решения по приему в альянс Черногории — прямое тому подтверждение», заявил российский министр.

«Военный потенциал Подгорицы близок к нулю (численность Вооружённых сил Черногории составляет чуть более 2 тысяч человек — прим. ИА REGNUM ), однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Напомним, с мая 2016 года Черногория имеет статус наблюдателя на заседаниях Североатлантического альянса. Полноправное членство в военном блоке республика сможет получить после ратификации протокола о вступлении страны в НАТО всеми 28 станами-членами альянса.

В середине апреля протокол ратифицировали США. На сегодняшний день документ осталось утвердить Испании и Нидерландам. Власти Черногории ранее заявили о намерении участвовать в очередном саммите НАТО в мае уже в качестве полноправных членов альянса.

Несмотря на протесты против вступления в НАТО в самой Черногории, правящая коалиция рассчитывает одобрить протокол простым голосованием. Оппозиция настаивает на проведении в стране референдума по данному вопросу. На 28 апреля назначено заседание Скупщины Черногории, на котором будет рассмотрен законопроект о вступлении в альянс, внесённый на голосование правительством с предложением принять документ по ускоренной процедуре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Черногории в НАТО
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
ещё главное