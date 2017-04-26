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Порошенко лицемерно назвал Минские соглашения «планом мира» для Украины

Политика

Киев не собирается выполнять Минские соглашения

Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Чернобыль, Украина, 26 апреля 2017, 16:39 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине. Такое заявление он сделал сегодня, 26 апреля, в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

Порошенко подчеркнул, что в Минске были разработаны соглашения, которые создали основу для урегулирования конфликта в Донбассе.

«На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине», — отметил украинский президент.

Также Порошенко поблагодарил руководство Белоруссии за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду, на скорейшее разрешение конфликта.

Заявление Порошенко насквозь цинично и никак не отображает реальных устремлений украинской власти. Киев с момента заключения первых Минских соглашений в сентябре 2014 года не собирался их выполнять, а лишь использовал как паузу для наращивания своей группировки в Донбассе.

Все последующие события показали, что украинские власти ни при каких обстоятельствах не будут выполнять Минские соглашения и настроены исключительно на силовое решение конфликта.

Сроки выполнения Минских соглашений давно прошли, но Киев продолжает прикрываться ими.

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Минские соглашения — 2
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