Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля 2017, 18:00 — REGNUM
- Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян;
- «Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»;
- Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы;
- Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением;
- Главного военного прокурора России отправили в отставку;
- На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/286
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
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