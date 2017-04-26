Президент Турции Эрдоган отменил визит в Молдавию и Гагаузию

Кишинёв, , 16:26 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Молдавию, запланированный на 5−6 мая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, турецкая сторона объяснила это осложнением ситуации в Турции и на Ближнем Востоке в целом.

В ходе визита Эрдоган также планировал посетить Гагаузию и принять участие во Всемирном конгрессе гагаузов. После появления информации об отмене визита было объявлено, что на конгресс прибудет премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.