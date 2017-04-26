Среда, 26 Апреля 2017 года
17:24:42 МСК

Грузия и Румыния приняли совместную декларацию

Политика

По заявлению грузинского премьера, обе страны стремятся к максимальному освоению транспортно-экономического потенциала

Бухарест, 26 апреля 2017, 16:25 — REGNUM  Грузия и Румыния приняли совместную декларацию о дальнейшем развитии взаимоотношений. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили после встречи с румынским коллегой в Бухаресте 26 апреля. Встреча проходила в рамках официального визита грузинской делегации в Румынию.

«Грузия и Румыния — страны древней культуры, которые географически связаны друг с другом. Черное море создает нам особые преимущества и способствует развитию сотрудничества. Грузия и Румыния представляют собой естественный мост между Европой и Азией. Мы активно работаем над использованием этих возможностей. Наша цель — максимальное освоение и использование транспортно-энергетического потенциала», — заявил на пресс-конференции Георгий Квирикашвили.

Он выделил особую роль Румынии в процессе евроинтеграции Грузии и сообщил, что его правительство проводит масштабные реформы в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации Георгия Квирикашвили, Грузия активно готовится к саммиту Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Он выразил надежду, что при поддержке партнеров страна сумеет выполнить поставленные перед ней в рамках Восточного партнерства задачи и цели.

Отдельной темой обсуждения, по заявлению грузинского премьера, были ситуация в Абхазии и Южной Осетии и шаги к «аннексии» этих регионов со стороны России.

«Мы подчеркнули незаконность проведенных 12 марта в Абхазии и 9 апреля в Южной Осетии так называемых выборов, которые представляют собой попытку России легитимировать не одну волну этнической чистки и протекающую на месте оккупацию», — заявил премьер-министр Грузии и поблагодарил Румынию за реагирование на подобные «нелегитимные и опасные действия».

Напомним, что в ходе начавшегося сегодня визита грузинской делегации в Румынию уже состоялись встречи глав правительств обеих стран в формате один на один и в расширенном формате.

В состав грузинской делегации, сопровождающей премьера, входят министры энергетики, экономики и устойчивого развития, исполнения наказаний и пробации, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заместитель министра иностранных дел и советник премьера в вопросах международных отношений.

Визит грузинской делегации начался 26 апреля и закончится 27 апреля. В его рамках премьер-министр Грузии также встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханисом, президентом Сената Кэлином Попеску-Тэричану, президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. В рамках визита в Бухаресте состоится совместный прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Румынией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Грузии
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
ещё главное