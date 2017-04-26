Бухарест, , 16:25 — REGNUM Грузия и Румыния приняли совместную декларацию о дальнейшем развитии взаимоотношений. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили после встречи с румынским коллегой в Бухаресте 26 апреля. Встреча проходила в рамках официального визита грузинской делегации в Румынию.

«Грузия и Румыния — страны древней культуры, которые географически связаны друг с другом. Черное море создает нам особые преимущества и способствует развитию сотрудничества. Грузия и Румыния представляют собой естественный мост между Европой и Азией. Мы активно работаем над использованием этих возможностей. Наша цель — максимальное освоение и использование транспортно-энергетического потенциала», — заявил на пресс-конференции Георгий Квирикашвили.

Он выделил особую роль Румынии в процессе евроинтеграции Грузии и сообщил, что его правительство проводит масштабные реформы в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

По информации Георгия Квирикашвили, Грузия активно готовится к саммиту Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Он выразил надежду, что при поддержке партнеров страна сумеет выполнить поставленные перед ней в рамках Восточного партнерства задачи и цели.

Отдельной темой обсуждения, по заявлению грузинского премьера, были ситуация в Абхазии и Южной Осетии и шаги к «аннексии» этих регионов со стороны России.

«Мы подчеркнули незаконность проведенных 12 марта в Абхазии и 9 апреля в Южной Осетии так называемых выборов, которые представляют собой попытку России легитимировать не одну волну этнической чистки и протекающую на месте оккупацию», — заявил премьер-министр Грузии и поблагодарил Румынию за реагирование на подобные «нелегитимные и опасные действия».

Напомним, что в ходе начавшегося сегодня визита грузинской делегации в Румынию уже состоялись встречи глав правительств обеих стран в формате один на один и в расширенном формате.

В состав грузинской делегации, сопровождающей премьера, входят министры энергетики, экономики и устойчивого развития, исполнения наказаний и пробации, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заместитель министра иностранных дел и советник премьера в вопросах международных отношений.

Визит грузинской делегации начался 26 апреля и закончится 27 апреля. В его рамках премьер-министр Грузии также встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханисом, президентом Сената Кэлином Попеску-Тэричану, президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. В рамках визита в Бухаресте состоится совместный прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Румынией.