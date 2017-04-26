Среда, 26 Апреля 2017 года
17:24:38 МСК

Грузия и Румыния проведут заседание экономического совета

Политика

Стороны подчеркнули высокую динамику сотрудничества в сферах обороны, юстиции и иностранных дел

Бухарест, 26 апреля 2017, 16:24 — REGNUM  Грузия и Румыния договорились углублять сотрудничество в политическом, экономическом, энергетическом, транзитном и культурно-гуманитарном направлениях. По информации пресс-службы правительства Грузии, такая договоренность была достигнута на встрече делегации Грузии с членами кабинета министров Румынии, которая прошла в Бухаресте в расширенном составе в рамках визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили 26 апреля.

Стороны подчеркнули высокую динамику сотрудничества между двумя странами в сферах обороны, юстиции и внутренних дел, заострили внимание на необходимости дальнейшего развития взаимоотношений в сферах энергетики и транзита, туризма и инвестиций, подчеркнули важность сближения представителей бизнеса.

На расширенной встрече было принято решение о проведении в ближайшее время в Грузии совместного заседания совета по экономическому сотрудничеству и грузино-румынского бизнес-форума.

Члены грузинской делегации ознакомили румынских коллег с повесткой дня масштабных реформ, которые проводит правительство Грузии в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и подчеркнули, что целью Грузии является политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС.

В числе других вопросов обсуждались состояние безопасности в Черноморском регионе и ситуация на «оккупированных территориях» Грузии. Румынская сторона подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и высоко оценила прогресс, которого страна достигла на пути интеграции с ЕС и НАТО.

До встречи в расширенном формате состоялась встреча премьер-министров Грузии и Румынии в формате один на один.

Читайте также: Премьер-министр Грузии находится с визитом в Румынии

В состав грузинской делегации, сопровождающей премьера, входят министры энергетики, экономики и устойчивого развития, исполнения наказаний и пробации, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заместитель министра иностранных дел и советник премьера в вопросах международных отношений.

Визит грузинской делегации начался 26 апреля и закончится 27 апреля. В его рамках премьер-министр Грузии также встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханисом, президентом Сената Кэлином Попеску-Тэричану, президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. В рамках визита в Бухаресте состоится совместный прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Румынией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Грузии
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
ещё главное