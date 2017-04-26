Грузия и Румыния проведут заседание экономического совета

Бухарест, , 16:24 — REGNUM Грузия и Румыния договорились углублять сотрудничество в политическом, экономическом, энергетическом, транзитном и культурно-гуманитарном направлениях. По информации пресс-службы правительства Грузии, такая договоренность была достигнута на встрече делегации Грузии с членами кабинета министров Румынии, которая прошла в Бухаресте в расширенном составе в рамках визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили 26 апреля.

Стороны подчеркнули высокую динамику сотрудничества между двумя странами в сферах обороны, юстиции и внутренних дел, заострили внимание на необходимости дальнейшего развития взаимоотношений в сферах энергетики и транзита, туризма и инвестиций, подчеркнули важность сближения представителей бизнеса.

На расширенной встрече было принято решение о проведении в ближайшее время в Грузии совместного заседания совета по экономическому сотрудничеству и грузино-румынского бизнес-форума.

Члены грузинской делегации ознакомили румынских коллег с повесткой дня масштабных реформ, которые проводит правительство Грузии в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и подчеркнули, что целью Грузии является политическая ассоциация и экономическая интеграция с ЕС.

В числе других вопросов обсуждались состояние безопасности в Черноморском регионе и ситуация на «оккупированных территориях» Грузии. Румынская сторона подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и высоко оценила прогресс, которого страна достигла на пути интеграции с ЕС и НАТО.

До встречи в расширенном формате состоялась встреча премьер-министров Грузии и Румынии в формате один на один.

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В состав грузинской делегации, сопровождающей премьера, входят министры энергетики, экономики и устойчивого развития, исполнения наказаний и пробации, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, заместитель министра иностранных дел и советник премьера в вопросах международных отношений.

Визит грузинской делегации начался 26 апреля и закончится 27 апреля. В его рамках премьер-министр Грузии также встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханисом, президентом Сената Кэлином Попеску-Тэричану, президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. В рамках визита в Бухаресте состоится совместный прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Румынией.