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Худяков заявил о желании стать губернатором Севастополя от партии «Родина»

Политика

Член партии «Родина» еще год назад состоял в ЛДПР и был уполномоченным Высшего Совета ЛДПР в Севастополе

Севастополь, 26 апреля 2017, 16:06 — REGNUM  Представитель партии «Родина» Роман Худяков заявил о своих планах участвовать в выборах губернатора Севастополя, которые пройдут в сентябре. Об этом он сообщил в интервью, размещенном на сайте партии.

«Мы изучали общественное мнение среди севастопольцев. Очень многие говорили, что им очень нравилось, когда я был депутатом Государственной думы и курировал Севастополь. Мне нравятся севастопольцы своим политическим решением: для них нет разницы, от какой партии кандидат, главное, чтобы он был достойный», — сказал Худяков ИА REGNUM.

Нынешний председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Смольянинов отметил, что окончательное решение о кандидате от партии пока не принято, и заявление Худякова стоит рассматривать исключительно как его личное желание, хотя эта кандидатура «гипотетически рассматривается». Кроме того, в муниципальных округах нет ни одного представителя «Родины» и остается непонятным, как возможный кандидат намерен преодолеть муниципальный барьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе принят закон о прямых выборах губернатора. Согласно закону, выдвигать кандидатов могут только политические партии либо их региональные отделения. Законом предусмотрен 10-процентный муниципальный фильтр и исключено самовыдвижение кандидатов.

Добавим, что в праймериз севастопольского отделения партии «Единая Россия» помимо действующего врио губернатора Дмитрия Овсянникова намерены участвовать еще четыре кандидата.

Кроме того, в Севастополе коалиция региональных отделений политических партий заявила о проведении в мае «народного голосования» горожан по определению кандидата-севастопольца для участия в выборах губернатора. Местное отделение партии «Родина», подписавшее межпартийное соглашение, выдвинет своего кандидата для участия в «народном голосовании».

Знакомый с предвыборной обстановкой экс-пресс-секретарь губернатора Севастополя Игорь Долгополов в комментариях ИА REGNUM высказал мнение, что среди предложенных кандидатов, «Худяков наиболее яркая личность и, как говорится, «свежая кровь».

«Как бы там ни было, Роман Худяков — это политическая школа Владимира Вольфовича Жириновского — открытая, жесткая, бескомпромиссная. Он знает чего хочет, но главное, способен контролировать и управлять процессами. Если говорить о нем как о возможном будущем губернаторе, то это ежовые рукавицы для слишком аморфной севастопольской власти — он способен заставить работать всех, а тех, кто не может или не хочет, он выбросит на задворки истории без сюсюканий», — полагает Долгополов.

В целом эксперт прогнозирует, выборы губернатора Севастополя обещают быть нескучными и, скорее всего, самыми скандальными за всю историю России.

К слову, Роман Худяков, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, в 2014 году участвовал в выборах в Заксобрание Севастополя. В июне 2016 года фракция в Госдуме вывела его из состава депутатов, за попытки перейти в другие партии. После чего Худяков был избран депутатом Тамбовской облдумы от партии «Родина», а уже в апреле 2017 года его лишили мандата за непредставление декларации о доходах в положенный по закону срок.

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Выборы губернатора Севастополя — 2017
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