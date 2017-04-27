Четверг, 27 Апреля 2017 года
05:30:46 МСК

Административный ресурс против популизма — кто кого?

Политика

Выборы губернатора Свердловской области-2017

Резиденция губернатора Свердловской области
© ИА REGNUM
Резиденция губернатора Свердловской области

Екатеринбург, 27 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  В борьбе за губернаторское кресло все эксперты прочат напряженную борьбу между единороссом Евгением Куйвашевым и нынешним председателем городской думы Екатеринбурга Евгением Ройзманом. За разворачивающейся коллизией этих выборов следит корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Обсуждается вероятность, что Ройзман выдвинет свою кандидатуру от партии «Яблоко». Как считают местные аналитики, проблем с прохождением муниципального фильтра у Ройзмана не возникнет, он известен своей многолетней деятельностью, способностью найти общий язык с почти любой аудиторией, умением доступно излагать свои программы в устных выступлениях и логичных текстах-отчетах.

Евгений Куйвашев в этом смысле сильно отстает от своего соперника, но на его стороне административный ресурс как «Единой России», так и собственный. Однако этот ресурс не дает прочных гарантий победы, что было убедительно показано в 2013 году, когда единый кандидат Яков Силин, представлявший власти Екатеринбурга и Свердловской области не смог справиться с Евгением Ройзманом. Также против Куйвашева могут быть обращены все недочеты в управлении регионом, который он возглавлял с 2012 года.

Добавляет напряженности интриге этих выборов и то, что, по мнению некоторых политологов, они могут стать прообразом и обкаткой президентской эпопеи-2018. Если эта версия верна, то, учитывая интерес Москвы, выборы губернатора Свердловской области обещают быть крайне увлекательными.

Подробности читайте в статье: Выборы губернатора Свердловской области: Особенности предстоящих баталий

Предлагаем вашему вниманию и другие статьи Алексея Банникова по тематике Екатеринбурга и Свердловской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Лев Евгеньев «Бронзовый апрель» и слабость России: начало санкций и войны
ТаллинЭстония REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Владимир СывороткинОзонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Наука
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаДжаред Кушнер — универсальный солдат администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
МадридИспания Футбол Спорт
ещё главное