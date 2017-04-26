«Варяги» могут не оправдать выданный им кредит доверия

Москва, , 16:10 — REGNUM В некоторых регионах накопилось такое количество проблем, что приходящие в них «варяги», имеют значительный запас доверия местного населения, отметил эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. Об этом он заявил 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты».

«С приходом новых губернаторов связываются большие надежды, но не всех их можно назвать губернаторами надежды», — уточнил политолог, отметив, с чем связан выданный новым назначенцам, местным населением аванс. Именно в том, что «варяги» не оправдают возложенных на них надежд, эксперт и видит главную опасность: «Оправдаться эти надежды могут только с общим ростом экономики», — уверен Тихонов.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM прошло экспертное заседание клуба «Регион», на котором политологи обсудили ситуацию в тех регионах, где за последнее время произошли смены губернаторов. По мнению политологов, новым назначенцам предстоит многое сделать, чтобы изменить сложившиеся в регионах политические и экономические тренды.

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