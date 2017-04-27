Машина, делающая из людей деньги

Эрфурт, Германия, , 05:50 — REGNUM Удивительные превращения и искажения сознания в современном мире, позиционирующем себя как капиталистический, исследуются в тексте редактора ИА REGNUM Дмитрия Буянова.

Ответ на вопрос о странной бесчеловечности, все более захватывающей капиталистический строй, поднявший на своих знаменах лозунг «Свобода, Равенство и Братство» может содержаться в работах Макса Вебера (1864−1920) — социолога, экономиста и философа. Его исследование «Протестантская этика и дух капитализма» обращается к самым изначальным истокам, сформировавшим тип европейского капитализма.

Разбирая мировоззрение самых религиозно-накаленных христианских сект, представители которых и стали в XVII — XVIII веках создателями нового строя, Вебер выделяет из множества факторов самый на его взгляд существенный. Это учение о предопределенности, связавшее воедино представление о денежном состоянии и Божьем благоволении.

Серьезно воспринятая последователями протестантских вероучителей, эта доктрина несла в себе заряд расчеловечивания, который ждал своего часа. Сработал он в тот момент, когда из западного общества была изгнана традиция, сформированная веками христианства, проще говоря, когда все большие массы людей стали осознавать религию как частное дело каждого. А другого инструмента, обращенного к человеческой сути, так и не появилось.

Результат этого мировоззренческого обрушения, пришедшегося на вторую половину ХХ века, и продолжающегося по сей день, можно наблюдать повсеместно. Нарушаются принципы, казалось бы, ключевые для западной цивилизации. Исчезло уважение к закону, как международному, так и внутреннему, разрушались традиционные основы западного общества, вроде семьи и полноценной частной собственности.

Об опасности подобных тенденций предупреждал как сам Вебер, так и современные ему философы. Вопрос о выходе из этой печальной ситуации, грозящей общечеловеческой катастрофой, предстоит решать человечеству XXI века.

Подробности читайте в статье: Перерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира

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