Война, ставшая результатом беспечности
Польша — 1863. Начало мятежа
Санкт-Петербург, 27 апреля 2017, 03:03 — REGNUM 1863 год стал годом Польского восстания. Недальновидность, беспечность и головотяпство имперской администрации сыграли на руку подготовившим социальный взрыв подпольщикам. О развитии конфликта в Польше 1860-х годов повествует статья постоянного автора ИА REGNUM Олега Айрапетова.
Спусковым механизмом, приведшим в действие повстанческую систему, стал рекрутский набор в русскую армию, прошедший в 1862 году. Сам по себе набор был проведен без происшествий, как отрапортовала в Петербург местная власть. Но через короткое время стало понятно, что результата он не дал. Из полутора тысяч конскриптов-призывников годными были признаны только 559.
Одновременно значительно возрастает повстанческая пропаганда, польская молодежь начинает уходить в леса, организуясь в боевые отряды. Местная полиция, сама набранная из поляков «не замечала» этого движения. Все полыхнуло в полночь на 11(23) января 1863 г.
На русские гарнизоны в Царстве Польском были совершены одновременные нападения. Русские солдаты смогли оказать сопротивление, но разрозненность гарнизонов затрудняла оборону. Всего же в Варшавском и Виленском военных округах за январь-февраль 1863 г. потери составили 406 чел., а вместе с без вести пропавшими или попавшими в плен (23 чел. за январь) — 429 чел. С пленными повстанцы зачастую расправлялись зверски, скорее как людоеды, чем как христиане.
Когда первая растерянность от внезапного нападения прошла, армия начала методичное истребление инсургентов. Политика миролюбия и примирения, давшая свои кровавые плоды, была отставлена далеко в сторону.
Подробности читайте в статье: Политика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
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