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Курский депутат попал на скамью подсудимых за угрозы убить электрика

Политика

Депутат «защищал» свою фирму от отключения электричества

Курск, 26 апреля 2017, 15:54 — REGNUM  В Курске завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Курского городского собрания Романа Гладких. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, он обвиняется в угрозе убийством.

Депутат Гладких работает заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «ГТР». У фирмы образовалась задолженность за потребленную электроэнергию.

По версии следствия, 29 декабря 2016 года сотрудник АО «Курские электрические сети» прибыл к офису организации, чтобы отключить его от сети электроснабжения здания.

Роман Гладких действиям сотрудника электросетей воспрепятствовал. Он продемонстрировал электрику гладкоствольное огнестрельное оружие «Сайга», передернул затвор, направил оружие на мужчину и сказал, что застрелит его.

Угрозы убийством потерпевший воспринял реально, испугался за свою жизнь и, естественно, не смог выполнить свои служебные обязанности.

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела по статье «Угроза убийством».

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Роман Гладких — депутат Курского городского Собрания пятого созыва на неоплачиваемой основе. В муниципальном парламенте является заместителем председателя комитета по законодательству и правовому регулированию, а также входит в состав комитета по вопросам социальной политики. В ООО «ГТР» занимает должность заместителя генерального директора по общим вопросам.

По данным пресс-службы горсобрания, Гладких также является членом Градостроительного совета при администрации города Курска, попечительского совета Российского Фонда мира, попечительского совета по детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, комиссии по переселению из аварийного и ветхого жилья, антитеррористической комиссии при администрации города Курска. Он был отмечен грамотой патриарха Московского и всея Руси Алексия II «За вклад в укрепление Русской православной церкви», золотой медалью Российского Фонда мира и грамотой УФСИН Курской области за исполнение ФЦП «Строительство».

Читайте ранее в этом сюжете: Курский депутат угрожал застрелить сотрудника электросетей из автомата

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