Трамп назвал смешной блокировку его указа о городах-убежищах

Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Правомочность блокировки судом Сан-Франциско (штат Калифорния, США) распоряжения американского президента Дональда Трампа по мигрантам будет разбираться в Верховном суде, написал 26 апреля глава Белого дома в Twitter.

Комментируя действия суда в Сан-Франциско, Трамп напомнил, что инстанция не впервые блокирует его инициативы. Прежде суд блокировал введенный Трампом запрет на въезд из ряда стран Африки и Ближнего Востока, теперь он отклонил еще одно миграционное решение.

«Сначала девятый окружной суд заблокировал запрет, теперь они ударили по указу о городах-убежищах. Оба решения смешные. Увидимся в Верховном суде!» — отметил он в соцсети.

Напомним, 25 апреля суд Сан-Франциско заблокировал распоряжение Вашингтона, согласно которому субсидирование территорий (городов — убежищ), не желающих предоставлять американским властям сведения о нелегальных мигрантах, должно прекратиться.

Ранее суд заблокировал иммиграционный указ Трампа от 6 марта 2017 года по временному запрету въезда в Соединенные Штаты граждан ряда стран Африки и Ближнего Востока — Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, комментируя действия суда, сказал: «Просто Девятый окружной суд спятил».

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