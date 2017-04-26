Среда, 26 Апреля 2017 года
15:52:40 МСК

Трамп назвал смешной блокировку его указа о городах-убежищах

Политика

«Увидимся в Верховном суде!»

Вашингтон, 26 апреля 2017, 15:38 — REGNUM  Правомочность блокировки судом Сан-Франциско (штат Калифорния, США) распоряжения американского президента Дональда Трампа по мигрантам будет разбираться в Верховном суде, написал 26 апреля глава Белого дома в Twitter.

Комментируя действия суда в Сан-Франциско, Трамп напомнил, что инстанция не впервые блокирует его инициативы. Прежде суд блокировал введенный Трампом запрет на въезд из ряда стран Африки и Ближнего Востока, теперь он отклонил еще одно миграционное решение.

«Сначала девятый окружной суд заблокировал запрет, теперь они ударили по указу о городах-убежищах. Оба решения смешные. Увидимся в Верховном суде!» — отметил он в соцсети.

Напомним, 25 апреля суд Сан-Франциско заблокировал распоряжение Вашингтона, согласно которому субсидирование территорий (городов — убежищ), не желающих предоставлять американским властям сведения о нелегальных мигрантах, должно прекратиться.

Ранее суд заблокировал иммиграционный указ Трампа от 6 марта 2017 года по временному запрету въезда в Соединенные Штаты граждан ряда стран Африки и Ближнего Востока — Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, комментируя действия суда, сказал: «Просто Девятый окружной суд спятил».

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме ответили на блокировку решения Трампа: «Просто суд спятил»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
ещё главное