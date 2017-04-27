Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?

Новосибирск, , 02:40 — REGNUM Новосибирский губернатор изменил поставление о повышении тарифов на услуги ЖКХ. Эти правки практически отменяют постановление о росте тарифов на 15%. Полностью остановить рост тарифов не удалось (получилось только снизить до 4%), но это уже хорошие новости. Кто и как смог этого добиться, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Волна удовлетворения от достигнутого результата, прокатившись по соцсетям, выявила одну особенность. Оказывается, претендентов на ведущую роль в этой победе довольно много. Казалось бы, победители — граждане Новосибирска, а точнее, та активная их часть, которая совершала соответствующие действия, побуждающие власть изменить решение.

Но не тут-то было. «Общероссийский народ фронт» вообще преподнес это дело как исключительно свою победу. Это стремление набрать очки понятно, удивляет другое — почему узурпаторы победы не понимают, что люди, которым они направляют свою триумфальную риторику, знают правду? Не случайно же заголовок с сайта ОНФ, сообщающий о личной победе организации над тарифами, люди подняли на смех.

Есть и еще один факт: на определенном этапе в дело вмешался Владимир Путин. Есть мнение, что в предвыборный год нельзя входить с массовыми протестами в крупном городе; говорится и о том, что гражданское общество Новосибирска показало всей стране пример того, как надо бороться за свои права. Остается один интересный вопрос: если граждане победили — то кто проиграл?

Подробности читайте в статье: «У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов

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