Четверг, 27 Апреля 2017 года
02:28:45 МСК

Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку

Политика

Визиты, маневры, слова

Нагорный Карабах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Баку, 27 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  Визит в Баку представителя Евросоюза по Южному Кавказу Герберта Зальбера не принес существенных результатов. Что касается нагорно-карабахского конфликта, то Зальбер обратил внимание на то, что ЕС не является прямым посредником в решении этой проблемы, однако поддерживает усилия Минской группы, предпринимаемые для урегулирования вопроса. Тем не менее, в визите Зальбера было нечто примечательное. С подробностями — редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

В разговоре представителем ЕС президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул те «хорошие партнерские связи», которые, по его словам, установились между его страной и ЕС. А официальный представитель МИД Азербайджана заговорил про отмену визового режима для граждан его страны как об одной из тем сотрудничества. Впрочем, по словам Зальбера, такой шаг возможен после решения вопросов самого разного свойства.

А ведь казалось, что одна из главных тем — вовсе не безвиз, а вопрос территорий. Когда в 2015 году шла речь об Ассоциативном соглашении с Евросоюзом, то, по словам замглавы администрации президента Азербайджана, «Евросоюз не признавал в документе территориальную целостность нашей страны», и данная позиция «вынуждает баку серьезно задуматься». Так о чем же задумался Баку?

Узнайте подробности в материале: Нагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота

Читайте другие материалы Станислав Тарасова по нагорно-карабахскому конфликту.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
Что Польша может предложить Штатам
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Владимир СывороткинОзонгейт: данные можно не подделывать, а просто не замечать
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Наука
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
26.04.17
Андрей РепинНе парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
МоскваРоссия Правительство России Политика
ещё главное