Избрание нового губернатора не решит старых проблем

Москва, , 15:24 — REGNUM Действующая власть не станет поддерживать тех губернаторов, которые могут негативно повлиять на рейтинг президента России Владимира Путина в предвыборный год. Об этом заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков 26 апреля по время круглого стола «Новые губернаторы и старые элиты», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

С одной стороны, губернаторы с низким рейтингом являются своего рода громоотводом — на них перекладываются проблемы, которые могут появиться «в низах». Но с другой стороны, их антирейтинг может негативно сказаться на президентских выборах.

«Мы говорили об этом на предыдущих семинарах, у нас на самом деле системы подготовки кадров для губернаторского корпуса не просматривается. Во всяком случае, общественность не знает о такой системе. Ситуативный характер имеет место и с подбором кадров для губернаторского корпуса», — указывает политолог.

С выдвижением и избранием нового губернатора наступает период эйфории, закономерно связанный с надеждой на обновление. Но уже скоро становится очевидно, что проблемы остаются прежними. «И самая главная из них — проблема межбюджетных отношений. Пока эта проблема не будет решения, антирейтинг глав регионов запланирован. Потому что денег в регионах действительно не хватает», — говорит политолог, подчеркивая необходимость менять ничего хорошего не дающую схему, построенную на принципе «зачем регионам деньги, всё равно разворуют».

Перед вновь избранным губернатором стоит сложная задача формирования собственного образа, того представления о своей личности, которое имеет о нем население. Здесь без формулировки миссии губернатора, без плана разработки этой миссии не обойтись. «Примеры удачной реализации можно пересчитать по пальцам одной руки. Проистекает это из неподготовленности самих губернаторов, отсутствия опыта политической борьбы и от, возможно, системы подготовки», — говорит Евгений Сучков.

И новый, и старый губернатор выполняют одни и те функции. Среди них — взаимодействие с федеральным центром (при этом новеньким легче, им какое-то время помогают), проблемы межэлитных отношений в регионе, экономики и публичной политики. «Губернатор — публичное лицо, хочет он этого или нет. И есть масса примеров, когда губернаторы, реально пытающиеся что-то сделать для регионов, имеют высочайшие антирейтинги», — констатирует эксперт.

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