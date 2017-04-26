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Региональные элиты нужно «перезагрузить»

Политика

Ротация кадров невозможна при засилье старых элит

Москва, 26 апреля 2017, 15:30 — REGNUM  Начавшаяся с высших должностных лиц перезагрузка элит не может происходить в условиях элит старых. Противоречивость ситуации заключается в том, что новые назначенцы и присланы в регион, чтобы изменить ситуацию, а значит, компромисс с местными элитами для них невозможен, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 апреля в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты».

«В существующем в регионах элитном междусобойчике нужно внести изменения, драйв и существенным образом поменять элитные расклады. То есть перезагрузить элиты», — уверен эксперт.

В связи с таким видением сложившейся ситуации политолог выразил сомнения в том, что интересы губернаторов и федеральной власти совпадут с интересами региональных властных кланов.

«Те варяги, которых мы сейчас видим в регионах, должны внести существенные изменения в элитные расклады и в стиль, и в окружение», — заключил Шаповалов.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM прошло экспертное заседание клуба «Регион», на котором политологи обсудили ситуацию в тех регионах, где за последнее время произошли смены губернаторов. По мнению политологов, новым назначенцам предстоит многое сделать, чтобы изменить сложившиеся в регионах политические и экономические тренды.

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Экспертный клуб ИА REGNUM
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