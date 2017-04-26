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Протесты 26 марта не повлекли за собой мощной волны

Политика

Характер протестных акций, связанных с федеральной повесткой, неотделим от характера оппозиции, действующей в регионе, считает политолог

Москва, 26 апреля 2017, 15:06 — REGNUM  Протестные акции 26 марта, прошедшие в регионах, не повлекли за собой широкой волны протестов. Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов в ходе одиннадцатого заседания Экспертного клуба «Регион», тема которого была обозначена как «Новые губернаторы и старые элиты».

Заседание прошло в пресс-центре ИА REGNUM сегодня, 26 апреля. Прошедшие 26 марта акции связаны с федеральной повесткой и определялись традицией поддержки и в целом поведения оппозиционных сил в каждом регионе, полагает эксперт.

«Не видим мы протестной волны, которая пошла бы от камушка, брошенного 26 марта. Не вижу я этих великих кругов. Есть протестная активность иного рода и вызванная другими факторами. Но 26 марта камушек, видимо, был брошен случайно или не в ту среду, вокруг которой идут мощнейшие круги», — считает Орлов.

Оппозиция исходит из того, что всегда проще играть против губернатора, который занимает свой пост не первый срок (классический пример — Иркутская область). Конечно, есть территории, где отношения с губернаторами напряженные, прежде всего, там, где оппозиция имеет серьезную поддержку внешних игроков. Дмитрий Орлов предлагает рассматривать различные сценарии: отсутствие настроя на конфронтацию, стремление к критике и рискам, которые оппозиция может создать для губернатора, а также настроенность оппозиции скорее на торг (классический пример — Свердловская область).

«Этот торг характерен для многих регионов. Пермь, Свердловская область, Новгородская область, Калининград. Но торг имеет разный характер и вызван разными причинами, соответственно, приводит к различным итогам. Но в любом случае этот торг не ведет — во всяком случае, пока — к агрессивной протестной активности», — говорит Орлов.

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Пресс-центр ИА REGNUM
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