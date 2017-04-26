В Сирии впервые проходит акция «Георгиевская ленточка»

Дамаск, , 15:00 — REGNUM

Акция «Георгиевская ленточка» впервые проходит в Сирии, сообщил заведующий кафедрой русского языка Дамасского университета Мамдух Абу-аль-Лувей, передает Russia Today.

Мамдух Абу-аль-Лувей пояснил, что в Дамаске чтят символ победы над фашизмом. «Как у вас есть символ победы над фашизмом, так и мы хотим, чтобы у нас появился символ и праздник победы над терроризмом», — сказал он.

Завкафедрой подчеркнул, что с помощью России Сирия сможет победить терроризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организатор акции «Георгиевская ленточка» гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что в 2017 году в ней примут участие 90 стран по всему миру.

В этом году к акции присоединились 20 стран, в том числе Сирия, Канада, Черногория, Афганистан, Македония. В Германии к ней присоединились 13 регионов.

Среди азиатских стран акцию поддерживают Китай, Индия, Турция. В страны-участники направлено больше 100 тысяч комплектов георгиевских лент.

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