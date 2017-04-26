Порошенко и Лукашенко осмотрели арку над ЧАЭС и почтили память погибших
Переговоры будут уже в Минске
Киев, 26 апреля 2017, 15:18 — REGNUM В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.
Отмечается, что главы двух государств приняли участие в мероприятиях посвященных 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Президенты почтили память погибших в чернобыльской катастрофе и посетили ряд объектов на ЧАЭС."Петр Порошенко и Александр Лукашенко также проведут переговоры на территории Беларуси», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 26 апреля, Украина, Белоруссия и Россия проводят памятные мероприятия по случаю 31-ой годовщины аварии на ЧАЭС.
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Чернобыльская трагедия
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