Порошенко и Лукашенко осмотрели арку над ЧАЭС и почтили память погибших

Киев, , 15:18 — REGNUM В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что главы двух государств приняли участие в мероприятиях посвященных 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Президенты почтили память погибших в чернобыльской катастрофе и посетили ряд объектов на ЧАЭС."Петр Порошенко и Александр Лукашенко также проведут переговоры на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 апреля, Украина, Белоруссия и Россия проводят памятные мероприятия по случаю 31-ой годовщины аварии на ЧАЭС.