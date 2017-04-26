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«Предстоящий сезон будет жестко обусловлен президентскими выборами»

Политика

Грядущая либерализация избирательного процесса, существенно изменит электоральный ландшафт

Москва, 26 апреля 2017, 15:10 — REGNUM  Политический сезон закончился, но работа политологов на этом не завершается, нужно прекращать обсуждать ушедшую реальность и начинать ставить задачи на новый сезон, убежден директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Об этом он заявил 26 апреля в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

«Почти сразу за майскими праздниками начнется летняя информационная пауза, а за ней мы обнаружим себя 15 августа, в стадии президентской избирательной кампании», — подчеркнул эксперт.

Отметив особенности российской политической практики, политолог напомнил коллегам о том, что предстоящий сезон будет жестко обусловлен президентскими выборами, которые кардинально отличаются от муниципального избирательного процесса. И все это накладывается на либерализацию выборного законодательства. Законопроект, меняющий ряд параметров, в настоящее время находится в Госдуме и, как заверяет политолог, в ближайшее время будет принят.

«Мое общение с авторами законопроекта говорит о том, что дробление участков, увеличение избирательного подарка и изменение порядка голосования на не своем участке само по себе способно принести 9−10% голосов избирателей. Однако эта цифра нигде не произносилась», — заключил Александр Шпунт.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM прошло экспертное заседание клуба «Регион», на котором политологи обсудили ситуацию в тех регионах, где за последнее время произошли смены губернаторов. Эксперты дали оценку новым назначенцам, а также поделились своим видением предстоящего выборного процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: За действия региональных властей будет отвечать президент?

Читайте развитие сюжета: Региональные элиты нужно «перезагрузить»

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Экспертный клуб ИА REGNUM
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