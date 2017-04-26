Россия поможет Лаосу в разминировании неразорвавшихся боеприпасов

Москва, , 14:56 — REGNUM Вопрос гуманитарного разминирования территорий Республики Лаос от неразорвавшихся боеприпасов обсудили сегодня, 26 апреля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Лаоса Тянсамон Тяннялат, сообщили в Минобороны РФ.

«Один из вопросов сотрудничества — это вопрос разминирования территории Лаоса от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Индокитайской войны. Это сотрудничество будет проводиться как в двустороннем формате, так и в формате рабочей группы по гуманитарному разминированию», — уточнил лаосский министр.

Тяннялат также отметил, что Лаос поддерживает внешнюю политику России, в том числе действия по разрешению кризисов в Сирии и на Украине.

«Я хотел бы сказать, что Лаос поддерживает внешнеполитические инициативы России, которые направлены на противодействие агрессии ряда государств, которые дестабилизируют ситуацию в ряде регионов мира», — сказал Тяннялат.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе обучение лаосских военнослужащих в вузах Минобороны РФ, а также участие лаосских делегаций в Армейских международных играх и Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Москве начала работу VI Московская конференция по международной безопасности, сообщается на сайте форума. Главной темой Московской конференции по международной безопасности станет «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».