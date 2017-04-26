Среда, 26 Апреля 2017 года
15:51:33 МСК

Сильная сторона главы Мордовии – высокая управляемость регионом

Политика

Полученный Волковым статус «врио» явился демонстрацией благожелательного отношения к нему федерального центра

Саранск, 26 апреля 2017, 14:55 — REGNUM  По итогам марта-апреля 2017 года глава Мордовии Владимир Волков занял 11 место среди руководителей регионов России и 2 место в Приволжском федеральном округе. К такому выводу пришли эксперты «Национального рейтинга» в исследовании эффективности российских губернаторов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Сильной стороной Волкова является высокая управляемость регионом, несмотря на весьма скромные ресурсы последнего. Обнародованные губернатором планы на 2017 год вызвали одобрение экспертов ЦИК «Рейтинг». Предполагается, в частности, обеспечить рост валового регионального продукта на 5%, промышленного и сельскохозяйственного производства — на 6%. Особое значение для привлечения инвестиций и развития высокотехнологичных производств имеет инновационный проект «Технопарк-Мордовия».

Положительной динамикой отличается аграрный сектор, оборот розничной торговли, номинальные начисления заработной платы. Относительно невысок уровень безработицы. С учетом ограниченных ресурсов региона, большинство экспертов считают работу губернатора успешной. Конкурентов на политическом поле у него нет», — говорится в аналитическом комментарии.

«Уверенность, что глава Мордовии непременно получит из рук президента вожделенную приставку к должности «врио», ни на минуту не покидала экспертов ЦИК «Рейтинг». Именно это предопределяло его стабильно высокие позиции в исследовании, даже когда федеральный центр выдерживал мастерскую паузу. Но пауза, в конце концов, завершилась ожидаемым переназначением», — отмечают аналитики.

Первую пятерку Национального рейтинга губернаторов возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Якушев (Тюменская область) и Сергей Собянин (Москва).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Волков возглавляет республику с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. Был назначен на пост главы указом президента РФ в 2012 году. По представлению президента Госсобрание республики наделило Волкова полномочиями главы республики.

Президент РФ Владимир Путин назначил руководителя Мордовии Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы региона 12 апреля 2017 года «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

Напомним, выборы главы Мордовии состоятся в единый день голосования в сентябре 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации
Главное сегодня
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
ещё главное