Сильная сторона главы Мордовии – высокая управляемость регионом

Саранск, , 14:55 — REGNUM По итогам марта-апреля 2017 года глава Мордовии Владимир Волков занял 11 место среди руководителей регионов России и 2 место в Приволжском федеральном округе. К такому выводу пришли эксперты «Национального рейтинга» в исследовании эффективности российских губернаторов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Сильной стороной Волкова является высокая управляемость регионом, несмотря на весьма скромные ресурсы последнего. Обнародованные губернатором планы на 2017 год вызвали одобрение экспертов ЦИК «Рейтинг». Предполагается, в частности, обеспечить рост валового регионального продукта на 5%, промышленного и сельскохозяйственного производства — на 6%. Особое значение для привлечения инвестиций и развития высокотехнологичных производств имеет инновационный проект «Технопарк-Мордовия».

Положительной динамикой отличается аграрный сектор, оборот розничной торговли, номинальные начисления заработной платы. Относительно невысок уровень безработицы. С учетом ограниченных ресурсов региона, большинство экспертов считают работу губернатора успешной. Конкурентов на политическом поле у него нет», — говорится в аналитическом комментарии.

«Уверенность, что глава Мордовии непременно получит из рук президента вожделенную приставку к должности «врио», ни на минуту не покидала экспертов ЦИК «Рейтинг». Именно это предопределяло его стабильно высокие позиции в исследовании, даже когда федеральный центр выдерживал мастерскую паузу. Но пауза, в конце концов, завершилась ожидаемым переназначением», — отмечают аналитики.

Первую пятерку Национального рейтинга губернаторов возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Якушев (Тюменская область) и Сергей Собянин (Москва).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Волков возглавляет республику с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года. Был назначен на пост главы указом президента РФ в 2012 году. По представлению президента Госсобрание республики наделило Волкова полномочиями главы республики.

Президент РФ Владимир Путин назначил руководителя Мордовии Владимира Волкова временно исполняющим обязанности главы региона 12 апреля 2017 года «до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Мордовия».

Напомним, выборы главы Мордовии состоятся в единый день голосования в сентябре 2017 года.