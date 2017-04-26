Министры ЕС проголосовали за безвиз для Украины

Киев, , 15:11 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, послы стран Европейского Союза поддержали предоставление гражданам Украины безвизового режима с ЕС. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, а позже это решение приветствовал президент Украины Петр Порошенко.

«Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Совет ЕС подтвердит соглашение 11 мая», — написал Йозвяк.

Также решение послов стран Евросоюза приветствовал президент Украины Петр Порошенко, который вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дает брифинг в зоне ЧАЭС. «Только что Совет Европы на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Дверь Евросоюза для Украины открыта. Осталось только решение совета Европы на уровне министров», — пояснил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля визовую либерализацию с Украиной поддержали депутаты Европейского парламента. В частности, 521 депутат проголосовал — «за», 75 были против, 36 — воздержались. Совет ЕС утвердит безвиз для Украины в начале мая 2017 года после решения Совета ЕС. Ожидается, что голосование пройдет 11 мая. Прогнозируется, что безвизовый режим между ЕС и Украиной заработает в июне 2017 года.