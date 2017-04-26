Тимакова: Данные опроса о падении рейтинга Медведева — политический заказ

Москва, , 14:45 — REGNUM Данные соцопроса «Левада-центра», отмечающего снижение рейтинга доверия к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, политически ангажированы. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, — говорит она. — Особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу».

Ранее агентство РБК со ссылкой на опрос «Левада-центра» сообщило, что «определенно за» отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%.

Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в ближайшее время намерены проанализировать результаты соцопроса о работе премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

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