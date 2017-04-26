Обнародованы кадры антитеррористической спецоперации на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 14:36 — REGNUM

Видеозапись, на которой показано задержание в Южно-Сахалинске сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовала 26 апреля ФСБ.

На кадрах — двое задержанных, лежащих на полу лицом вниз. При обыске изъяты литература, пропагандирующая религиозный экстремизм, самодельное взрывное устройство, материалы для изготовления взрывчатки.

Видеозапись заканчивается эпизодом, когда одного из задержанных с надвинутым на лицо капюшоном препровождают в машину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержание двух подозреваемых в подготовке теракта жителей Сахалина прошло 26 апреля. По данным ФСБ, эти люди — сторонники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

У задержанных изъяли взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и изготовленное в домашних условиях.

ФСБ предотвратили теракт, который экстремисты планировали осуществить в местах массового скопления людей в столице региона. Расследуется уголовное дело.

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