У строительного комитета новосибирского Заксобрания вновь появился глава

Новосибирск, , 17:36 — REGNUM Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области выбрал нового руководителя. Выборы проходили в перерыве 20-й сессии парламента 26 апреля на закрытом заседании. Новым председателем парламентского комитета был избран Евгений Покровский.

Как позже заявил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, кандидатуру Покровского члены комитета поддержали единогласно.

Новоизбранный председатель отметил, что кардинально работа комитета при нем не изменится.

«Просто некоторые моменты будут рассматриваться более подробно, более четко и углубленно, и, как мне кажется, в более тесном контакте с правительством Новосибирской области. В числе первых таких вопросов, которые будут рассматриваться уже на следующем комитете — это тарифы, четвертый мост, то есть, те вопросы, которые уже стояли на повестке. Мы также знаем, какая сейчас ситуация в строительстве, как тяжело продвигается финансирование — я считаю, что этими вопросами и должен заниматься комитет. Сегодня об этом говорят и президент страны, и премьер, — очень много всяких контролирующих организаций собралось вокруг строительной отрасли» — отметил Евгений Покровский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майис Мамедов, занимавший пост руководителя комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области с января 2016 года, подал в отставку. Свое решение генеральный директор ЗАО «Первый строительный фонд» объяснил необходимостью сконцентрироваться на бизнесе. Однако, некоторые участники строительного рынка, решение Мамедова объяснили недовольством членов комитета его лояльной позицией по отношению к региональному правительству. Уже тогда сообщалось, что его может сменить на посту бывший первый вице-спикер Заксобрания региона, генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.

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