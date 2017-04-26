Лавров рассказал о попытках блокировки расследования химатаки в Идлибе

Москва, , 14:26 — REGNUM Власти Российской Федерацию призывают провести открытое и объективное расследование инцидента, который произошел 4 апреля в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.

«Провокации, подобные случившемуся в Хан-Шейхуне 4 апреля, требуют профессионального расследования под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и на географически сбалансированной основе, — говорится в заявлении Лаврова, которое обнародовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. — Расследование должно быть обязательно открытым и транспарентным».

При этом глава МИД России добавил, что наблюдающиеся попытки заблокировать расследование инцидента с применением химического оружия в сирийском Идлибе лишь подтверждают сомнения в чистоплотности тех, кто пытается использовать данный инцидент для смены повестки дня, отказа от резолюции 2254 СБ ООН и перехода к давно вынашиваемой идее смены режима в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагаемая химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля 2017 г. По разным данным, в результате инцидента погибли от 50 до 100 человек.

Несмотря на то, что ОЗХО еще не приступила к осуществлению расследования произошедшего в провинции Идлиб, многие западные лидеры поспешили обвинить правительство Сирии в причастности к атаке.

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