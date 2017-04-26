Доход Маркелова за 2016 год: только 4 квартиры и 3,13 млн рублей

Йошкар-Ола, , 14:21 — REGNUM По итогам 2016 года арестованный экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов задекларировал доход в размере 3,133 млн рублей. Сведения о доходах и расходах бывшего чиновника опубликованы на официальном сайте главы и правительства республики.

Согласно декларации, Маркелов имеет четыре квартиры совокупной площадью 562,5 кв метров, а также нежилое помещение площадью 60,1 кв метр. Все объекты недвижимости зарегистрированы в России.

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Одна из квартир оформлена в долевую собственность совместно с дочерью Маркелова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам президента Владимира Путина, Маркелов попросил направить его на другой участок работы. Эксперты не исключали, что Маркелов намерен был стать сенатором от Марий Эл: депутатское кресло в парламенте региона уже было освобождено.

10 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл о фиктивных письмах. На основании которых были выданы кредиты ООО «Птицефабрика Акашевская».

13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан Леонид Маркелов. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

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По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, в настоящее время он находится на лечении за границей. Кожанова, как и Маркелов также считает себя невиновной. По решению Басманного суда Москвы они находятся в СИЗО до 12 июня. Защита просит освободить Маркелова под денежный залог либо избрать в отношении него домашний арест. Сам экс-глава страдает в СИЗО от одиночества и не достатка необходимых бытовых принадлежностей.

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