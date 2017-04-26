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Очередной раунд переговоров по Карабаху состоится в Москве 28 апреля

Политика

По приглашению министра иностранных дел России 28 апреля в Москве состоится встреча глав внешнеполитических ведомств России – Сергея Лаврова, Армении – Эдварда Налбандяна и Азербайджана — Эльмара Мамедъярова с целью обсуждения вопросов, касающихся нагорно-карабахского урегулирования

Сергей Лавров, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров
Иллюстрация: Www.arfd.info
Сергей Лавров, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

Москва, 26 апреля 2017, 14:17 — REGNUM  В Москве 28 апреля состоится трехсторонняя встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана. Об этом ИА REGNUM сообщили в МИД Армении.

«По приглашению министра иностранных дел России 28 апреля в Москве состоится встреча глав внешнеполитических ведомств России — Сергея Лаврова, Армении — Эдварда Налбандяна и Азербайджана — Эльмара Мамедъярова с целью обсуждения вопросов, касающихся нагорно-карабахского урегулирования», — говорится в сообщении.

В МИД России также подтвердили, что 28 апреля министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсудят вопросы нагорно-карабахского урегулирования в Москве.

21 апреля азербайджанские СМИ сообщали о трёхсторонней встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана, но в Ереване наличие договорённостей по проведению переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию тогда не подтвердили.

Сегодня, 26 апреля, одна из армянских газет со ссылкой на источники в дипкругах сообщила, якобы армянская сторона несколько раз дипломатически отказала в проведении встречи в Москве «поскольку не была сформирована соответствующая повестка».

23 апреля в эфире общественного телевидения Армении министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что есть общее понимание необходимости встречи, но окончательного решения пока не принято.

«Армения всегда была и остается сторонником переговоров по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в отличие от Баку, который всячески пытается перенести переговоры в иные форматы», — сказал армянский министр.

Он также напомнил, что Азербайджан до сих пор отказывается выполнять договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, в частности пойти на расширение помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ в зоне конфликта и дать согласие на внедрение механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта.

27 марта сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричард Хогланд на брифинге в Ереване заявил: «Мы, в том числе политическое руководство наших стран, постоянно работаем над тем, чтобы создать те условия, которые позволят организовать встречу министров иностранных дел или даже президентов. В данный момент идет процесс. Вы знаете, что оба министра иностранных дел провели отдельные встречи в Москве. Мы надеемся, что в ближайшем будущем, не спустя месяцы, министры иностранных дел могут встретиться в Москве или где-то в другом месте, чтобы подготовить почву для встречи президентов».

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали дату встречи глав МИД по Карабаху: Ереван пока не подтверждает

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Нагорно-карабахский конфликт
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