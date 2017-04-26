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Генштаб РФ: Помощь Киеву для продолжения войны с Донбассом идет из ЕС

Политика

Европейские страны провоцируют Украину на продолжение войны

Москва, 26 апреля 2017, 14:13 — REGNUM  Военная поддержка для продолжения войны с Донбассом приходит украинскому руководству со стороны стран Европейского союза, заявил 26 апреля на Московской конференции по международной безопасности глава генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Комментируя сложившееся на Украине положение, Герасимов отметил, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно только политическим путем, но не все заинтересованы в этом.

«Однако европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны», — сказал он.

Напомним, комментируя происходящее на Украине, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Киеве «берет верх партия войны».

Ранее министр, после заявлений Киева о возможности ввести в Донбасс миротворцев ООН, напомнил о том, что существуют Минские соглашения, не предусматривающие подобных действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Введение миротворцев ООН в Донбасс противоречит Минским соглашениям

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