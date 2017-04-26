Оперативно-разыскные мероприятия должны санкционироваться прокуратурой — ГП

Москва, , 14:09 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал Совфед решить вопрос согласования оперативно-разыскных мероприятий с прокуратурой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 26 апреля в Совете Федерации.

«Остаётся нерешенным вопрос согласования оперативно-разыского мероприятия с прокурорами. Также не предусмотрено участие прокуроров в принятии решений о проведении проверки… оперативного эксперимента, результаты которого служат доказательством по уголовному делу», — заявил Чайка.

По словам Генпрокурора, «Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно указывал на эту проблему, и обращал внимание, что санкционирование таких оперативно-розыскных мероприятий должно осуществляться независимым органом». «Мы этот орган видим в лице прокуратуры», — подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что соответствующий законопроект давно находится в Госдуме, но «буксует». «Это на самом деле снимет массу вопросов, если будут (соответствующие) полномочия Генпрокуратуре приданы», — убежден Чайка.

В 2016 году в системе МВД прокурорами установлено 500 тыс. фактов несоблюдения закона, допускаемых сотрудниками оперативно-разыскных подразделений. В том числе более 2 тыс. нарушений совершены при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий — обследовании помещений, зданий и транспорта. Практически каждое второе из них — в отношении предпринимателей, что негативно отражается на их хозяйственной деятельности.