Оперативно-разыскные мероприятия должны санкционироваться прокуратурой — ГП
В 2016 году в системе МВД прокурорами установлено 500 тыс. фактов несоблюдения закона, допускаемых сотрудниками оперативно-разыскных подразделений
Москва, 26 апреля 2017, 14:09 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал Совфед решить вопрос согласования оперативно-разыскных мероприятий с прокуратурой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 26 апреля в Совете Федерации.
«Остаётся нерешенным вопрос согласования оперативно-разыского мероприятия с прокурорами. Также не предусмотрено участие прокуроров в принятии решений о проведении проверки… оперативного эксперимента, результаты которого служат доказательством по уголовному делу», — заявил Чайка.
По словам Генпрокурора, «Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно указывал на эту проблему, и обращал внимание, что санкционирование таких оперативно-розыскных мероприятий должно осуществляться независимым органом». «Мы этот орган видим в лице прокуратуры», — подчеркнул он.
Генпрокурор отметил, что соответствующий законопроект давно находится в Госдуме, но «буксует». «Это на самом деле снимет массу вопросов, если будут (соответствующие) полномочия Генпрокуратуре приданы», — убежден Чайка.
В 2016 году в системе МВД прокурорами установлено 500 тыс. фактов несоблюдения закона, допускаемых сотрудниками оперативно-разыскных подразделений. В том числе более 2 тыс. нарушений совершены при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий — обследовании помещений, зданий и транспорта. Практически каждое второе из них — в отношении предпринимателей, что негативно отражается на их хозяйственной деятельности.
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