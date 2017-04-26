Новым главам регионов необходимо наращивать свой политический вес

Москва, , 14:12 — REGNUM Проблема многих новых назначенцев заключается в том, что они не видят необходимости в том, чтобы заниматься публичной политической деятельностью, убежден директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Об этом он заявил 26 апреля в ходе заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Новые губернаторы и старые элиты».

«Мне приходилось с некоторыми из новых назначенцев беседовать, и мы понимаем, что отдельные категории назначенцев к политической деятельности не привыкли», — отметил политолог.

По словам политолога, наблюдается отчетливое желание новых назначенцев, ограничится политическим багажом, который заработал президент Владимир Путин. Как образно выразился Григорьев: «Есть убежденность некоторых, что сев на шею президенту, они и выберутся, и обсуждать всю эту проблематику вообще не имеет смысла, дескать, и так все понятно, а заниматься нужно сугубо экономическими и социальными вопросами».

Еще одной важной составляющей процесса, политолог называет то, что многие новые назначенцы, пока что не сформировали политическую часть своих команд. И совершенно не ясно, будут ли эти политические составляющей сформированы.

«Где-то это делается с опорой на местные элиты, доставшиеся от прошлых губернаторов, где-то завозятся свои политические блоки, а где-то вообще нет людей, которые отвечают за политическую составляющую», — заключил Григорьев.

Напомним, что 26 апреля в пресс-центре ИА REGNUM прошло экспертное заседание клуба «Регион», на котором политологи обсудили ситуацию в тех регионах, где за последнее время произошли смены губернаторов. Эксперты дали оценку новым назначенцам, а также поделились своим видением предстоящего выборного процесса.

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