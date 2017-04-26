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Олланд призвал министров «мобилизоваться» против Ле Пен

Политика

Нужно перестать «упрощать» «Национальный фронт»

Париж, 26 апреля 2017, 14:07 — REGNUM  Президент Франции Франсуа Олланд призывал 26 апреля «всех министров» мобилизировать свои усилия против кандидата от правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает Le Figaro.

С таким заявлением выступил официальный представитель администрации главы государства Стефан Ле Фоль, отметивший, что Олланд призвал членов своего правительства приложить все усилия, чтобы Ле Пен получила как можно меньшее число голосов избирателей во втором туре выборов во Франции.

«Важно в полной мере мобилизоваться в рамках этой кампании», — добавил, по словам Ле Фоля, Олланд, считая, что «как никогда надо отказаться от упрощения «Национального фронта».

Напомним, лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заняла второе место в первом туре выборов главы Франции.

По данным проведенных опросов общественного мнения, её грозит поражение во втором туре, в котором она уступит первенство бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.

Тем не менее эксперты считают, что агитация со стороны кандидатов, не прошедших первый тур, в пользу Макрона, может «сыграть на руку» лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая называет подобные призывы «торговлей голосами».

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