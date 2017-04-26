Киев пояснил, почему вслед за ЛНР прекратит поставки электроэнергии ДНР

Киев, , 14:55 — REGNUM Украинские компании не имеют права поставлять электроэнергию на предприятия, которые находятся в правовом поле ЛНР и ДНР. Об этом 26 апреля информирует пресс-служба министерства по вопросам временно «оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает ИА REGNUM.

«7 мая 2015 года Кабинет министров Украины постановлением № 263 урегулировал деятельность энергопоставщиков на неподконтрольной Украине территории (НКТ), благодаря чему удалось не прекращать электроснабжение всех категорий потребителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для отдельных районов Луганской области (ОРЛО) таким поставщиком была определена ООО «Луганское энергетическое объединение». В июле 2016 года представители ОРЛО присвоили имущество определенного правительством энергопоставщика на неподконтрольной территории, а усилия украинской стороны в Трехсторонней контактной группе в Минске достичь договоренностей по восстановлению контроля над распределительными сетями и возвращению их в правовое поле Украины, были заблокированы», — говорится в сообщении.

По данным министерства, украинские поставщики электроэнергии не имеют права поставлять электроэнергию на «захваченные ЛНР предприятия». В частности, частные и государственные предприятия с республиканским управлением ЛНР не могут функционировать в правовом поле Украины. «Следующим шагом со стороны ОРЛО при поддержке РФ, зимой 2017 стало блокирование поставок угля с неподконтрольной территории на Луганскую тепловую электростанцию в г. Счастье. В конце января был взорван путь на перегоне «Сентяновка-Шипилов» на территории, которая не контролируется украинским правительством. В марте 2017 года на территории ОРЛО были захвачены предприятия, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии, и которые работали по законодательству Украины. В результате захвата правоотношения с такими предприятиями стали невозможными, в том числе и по поставкам им электроэнергии, поскольку их деятельность вышла за пределы правового поля Украины», — отмечается в материале.

«24 апреля 2017 вооруженные люди заняли электрическую подстанцию «Михайловка» на неподконтрольной территории, где работает персонал, подчиненный НЭК (Национальной энергокомпании) «Укрэнерго», и заставили работников отключить две линии от Счастьенской ТЭС на п/с «Юбилейная» и п/с «Лисичанская», расположенных на подконтрольной территории. Следует отметить, что поскольку потребители с неподконтрольной территории перестали осуществлять расчеты за электроэнергию, возникли значительные долги за ее поставки.

В таких условиях Украина была вынуждена остановить поставки электроэнергии в отдельные районы Луганской области, о чем предупреждала заранее, предоставляя возможность осуществить соответствующие подготовительные мероприятия», — сообщили в Кабмине.

Ранее, 25 апреля, пресс-служба Луганского энергетического объединения сообщила, что ее сотрудники дали свет 1700 абонентам Трехизбенки, Кряковки, Калаус и Орехово-Донецкого. Ночью 25 апреля власти ЛНР заблокировали поставки электроэнергии в вышеуказанные украинские населенные пункты. «Спасибо энтузиазму и настойчивости наших специалистов, которые сделали сложную работу, несмотря на экономические трудности предприятия, дефицит горюче-смазочных и ремонтных материалов. Надеемся, что уже скоро правительство и НКРЕКП пересмотрят ситуацию, снимут арест со счетов ЛЭО и смягчит финансовые санкции», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля заместитель министра по вопросам временно «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука отметил, что задолженность ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии составляет приблизительно 2 млрд 600 млн грн (97 млн долл). «Думаю, что отключение ЛНР от электроэнергии произошло на постоянной основе… Общая сумма долга перед Луганским энергетическим объединением составляет приблизительно 5 млрд 200 млн грн (194 млн долл — ред.). Если рассматривать этот долг на контролируемых и неконтролируемых территориях, то он составляет пропорционально где-то 50 на 50. Т. е. 50% долга приходится на потребителей с неконтролируемых территорий, остальное — потребители с контролируемой территории», — уточнил Тука.

По его словам, задолженность ДНР перед украинскими поставщиками электроэнергии составляет 500 млн грн (16 млн долл). «Задолженность Донецкой обл. составляет 5,8 млрд (более 217 млн долл), а из них чуть менее 500 млн — это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой обл. разительная диспропорция… Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области», — пояснил Тука.

Напомним, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию. После этого Россия увеличила поставки электроэнергии ЛНР. Пока в ЛНР ощущается дефицит электроэнергии.

По словам и.о.первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергея Иванушкина, ЛНР ограничила подачу электроэнергии на промышленные предприятия. В первую очередь, ток поступает на стратегические объекты жизнеобеспечения и на нужды населения. «Полностью все обеспечено сейчас, все водозаборы республики работают в штатном режиме. Там, где были проблемы по количеству напряжения, уже все это отработано, схемы изменены и достаточно ресурсов обеспечить республику. На первом этапе, когда переключили, немного ограничили промышленные предприятия, потому что нам сейчас главное — население и соцобъекты. Но все равно это все в расчете, и мы всю свою работу строим на том, что мы обеспечим все и угледобывающие, и водоотливные комплексы», — признал Иванушкин.