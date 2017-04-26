В Латвии хотят поменять систему выборов президента

Рига, , 14:27 — REGNUM После двух лет работы особая парламентская рабочая группа подготовила для передачи в Сейм Латвии законопроект, предлагающий пересмотреть полномочия президента страны и порядок его избрания, сообщает LETA.

Согласно предложению депутатов, избирать главу государства необходимо путем всенародных выборов, или так называемой электоральной комиссией, состоящей из депутатов Сейма и 100 глав самоуправлений.

Также законопроект предусматривает расширение полномочий президента. Например, предлагается наделить его правом выдвигать должностных лиц и распускать Сейм без потери президентской должности.

Напомним, согласно проведенному в 2015 году агентством SKDS опросу, большинство латвийцев считают, что выборы президента в стране должны быть всенародными, а не парламентскими. 43% респондентов заявили, что полностью поддерживают идею избирания главы государства народом. Еще 27% сказали, что склоняются к этой мысли. Таким образом, 70% населения высказались за изменение нынешнего порядка, когда президента выбирает Сейм.