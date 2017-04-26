Войска Турции и курдское ополчение ведут бои в Сирии

Дамаск, , 13:56 — REGNUM Боевые столкновения между военными частями Турции и ополчением курдов в городе Африн (провинция Халеб, Сирия) начались 26 апреля, сообщает курдское агентство Firat.

Начало столкновениям положил артобстрел турецкими военными курдских позиций 25 апреля. Затем турецкая армия атаковала курских ополченцев в деревне Фирфирке. Столкновения продолжаются до сих пор, и об итогах боев говорить преждевременно.

После этого турецкая авиация совершила налет на курдов в населенном пункте Карачох (провинция Хасеке, Сирия), а также на их позиции в северной части Ирака. В итоге в Сирии погибли 20 и ранения получили 18 ополченцев.

В Ираке жертвами турецких действий стали пять ополченцев, девять человек ранены. Кроме того, погиб мирный житель района Синджар (Ирак) и еще один получил ранение.

Уточняется, что Турецкая авиация нанесла удар не по тем позициям — вместо отрядов Рабочей партии Курдистана атаке подверглись диспозиции Демократической партии Курдистана.

Эти действия Турции идут на фоне штурма занятых террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) городов Ракии и Табка, в котором курды принимают участие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля турецкий Генштаб подтвердил нанесение авиаударов по позициям курдов в Сирии и на севере Ирака. В Минобороны заявили, что эти позиции курдов — «логово сепаратисткой террористической организации и ее ответвлений».

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