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Россия модернизирует кубинский ОПК

Политика

Соглашение о сотрудничестве между странами будет действовать до 2020 года

Москва, 26 апреля 2017, 13:57 — REGNUM  Между Россией и Кубой в 2016 году подписано соглашение о модернизации кубинского оборонно-промышленного комплекса, заявил 26 апреля журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

По его словам, соглашение России и Кубы заключено в декабре 2016 года, между странами до 2020 года будет осуществляться технологическое сотрудничество по линии обороны.

Документ был подписан заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом и вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Оба чиновника являются сопредседателями российско-кубинской межправительственной комиссии.

Кроме этого Пунчук сообщил, что ряд стран Латинской Америки также проявляют интерес к оказанию Россией помощи в модернизации их оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 13 апреля в Гаване Россией было подписано соглашение с международными фондами Организации Объединенных Наций, в рамках которого страна должна пожертвовать $ 1,5 млн на восстановление жилья и инфраструктуры на Кубе.

Их разрушение произошло по причине действия урагана «Мэтью», который обрушился на страну в октябре 2016 года.

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