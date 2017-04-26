Россия модернизирует кубинский ОПК

Москва, , 13:57 — REGNUM Между Россией и Кубой в 2016 году подписано соглашение о модернизации кубинского оборонно-промышленного комплекса, заявил 26 апреля журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

По его словам, соглашение России и Кубы заключено в декабре 2016 года, между странами до 2020 года будет осуществляться технологическое сотрудничество по линии обороны.

Документ был подписан заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом и вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Оба чиновника являются сопредседателями российско-кубинской межправительственной комиссии.

Кроме этого Пунчук сообщил, что ряд стран Латинской Америки также проявляют интерес к оказанию Россией помощи в модернизации их оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, 13 апреля в Гаване Россией было подписано соглашение с международными фондами Организации Объединенных Наций, в рамках которого страна должна пожертвовать $ 1,5 млн на восстановление жилья и инфраструктуры на Кубе.

Их разрушение произошло по причине действия урагана «Мэтью», который обрушился на страну в октябре 2016 года.